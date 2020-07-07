Прямой эфир

В правительстве поддержали запрет послам РФ иметь иностранное гражданство

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Данная инициатива принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Константину Косачеву. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале.

«Одно дело ощущать себя русским, другое — стать гражданином»
Жители Донбасса с паспортом РФ приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует «РИА Новости» проект отзыва Кабмина во вторник, 7 июля.

20 января председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России. В настоящий момент этот запрет регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020