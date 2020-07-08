Рынок свадебных платьев в России бьёт рекорды. Объёмы продаж в июне выросли в три раза - подсчёты произвели специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (исследование готовили ко дню семьи, любви и верности). Ударными темпами с прилавков уходят и обручальные кольца. В июне продавалось на 10% больше драгоценностей, чем в мае, хотя в июне 2019 года объёмы продаж колец были на 50% больше. Чаще стали покупать и свадебные букеты. Особенный рост покупок заметен также с начала лета. При этом продажи остальной свадебной атрибутики, в среднем, снизились на 42%.