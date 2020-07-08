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Водохранилище в Нижнем Тагиле снова покрылось водорослями

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Черноисточинский пруд на территории Нижнего Тагила (Свердловская область) начал цвести. Поверхность воды около берега затянута зелеными водорослями. Общественник и эколог Андрей Волегов считает, что это нормальный процесс.

«Тут все просто: когда приходят жара и есть перепад температур, то сине-зеленые водоросли начинают себя проявлять», — рассказал он TagilCity.ru.

Ранее Волегов направил в Министерство природных ресурсов, а также в иные ведомства, в том числе и прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, письмо с просьбой проверить Верхний прудок, принадлежащий ЕВРАЗу. Из него через Ушаковскую скважину вода попадает в Черноисточинский пруд. По словам эколога, на дне прудка оседают свинцовые пули из-за расположенного рядом стрельбища.

Черноисточинский пруд является одним из основных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом 2019 года в нем была зафиксирована массовая гибель рыбы. Причиной стали сине-зеленые водоросли. Аналогичная ситуация была отмечена в 2016 году. В марте 2020-го проект реабилитации водохранилища получил положительное заключение государственной экспертизы. Также завершена разработка документации по капитальному ремонту ГТС Верхне-Выйского пруда.

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