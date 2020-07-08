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Мантуров заявил о снижении спроса на медицинские маски в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России снизился спрос на медицинские маски с отступлением эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 8 июля.

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«На сегодняшний день мы вышли на объем производства 12 млн масок [в сутки]. К сожалению, потребление сильно уже упало. Точнее — нет, неправильно сказал: к счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит. Но для предприятий, которые раскрутили свое производство, — это, конечно же, дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться», — сказал Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над стимулированием поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) за рубеж.

Кроме того, Мантуров напомнил о том, что по поручению президента было выделено 15 млрд рублей на создание постоянно обновляемого резерва средств индивидуальной защиты.

«Мы сейчас договорились с компанией «Нетканика» в Новой Москве, которая будет расширять в течение этого года производство по нетканым материалам, которые используются и для масок, и для костюмов, и для респираторов, и в том числе для традиционных гражданских отраслей», — добавил Мантуров.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 22 июня заверила, что в России нет дефицита масок и проблемы с недостатком СИЗ были только в начале эпидемии.

Тогда же Мантуров сообщил, что продажи медицинских масок в июне снизились почти в четыре раза — с 3 млн до 700 тыс. штук в день.

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