Путин поручил поддерживать работоспособность резерва СИЗ

Президент России Владимир Путин поручил постоянно поддерживать в работоспособном состоянии резерв средств индивидуальной защиты. Об этом он заявил на совещании в среду, 3 июня.

«Ситуация на начальном этапе эпидемии показала, что нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — сказал глава государства.

О чрезвычайных событий не застрахован никто, поэтому производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию ситуации, отметил он. По словам Путина, действовать нужно на опережение, поэтому надо обсудить возможные изменения в составе резерва.

Глава Минпромторга Денис Мануторов указал, что ведомство считает возможным заложить на эти цели сумму до 15 млрд рублей. По его словам, в перечень необходимых средств в резерве входят маски, защитные костюмы, респираторы, а также многоразовые очки, перчатки и антисептики.

Ранее 3 июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи получают 4 млн средств индивидуальной защиты в неделю. По ее словам, на новом складе в Москве создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на 2-4 недели.

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