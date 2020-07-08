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Женщина в Москве выпала из окна при попытке спастись от мужа

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве, пытаясь спастись от мужа, 49-летняя Нина Р. выпала из окна, после чего в итоге оказалась в больнице. Об этом сообщает источник «Известий» в среду, 8 июля.

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ЧП произошло после того, как в очередной раз супруг устроил скандал. «Со слов женщины, он заставлял ее пить уксус и угрожал убийством», — рассказал источник.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, речь идет о Нине Расходчиковой, жительнице Москвы. Инцидент произошел в ночь на 3 июля после того, как ее муж Иван Расходчиков уговорил ее вернуться к нему.

Когда женщина выполнила просьбу мужа, он начал вести себя неадекватно. Сбежать в подъезд не получилось, поэтому она решилась на побег через окно. Выйдя на козырек, она планировала позвать на помощь соседей, но сорвалась и упала вниз, отмечает телеканал.

По словам пострадавшей, у нее сломан позвоночник и пятка. Ей предстоит операция на позвоночнике. «Голова разбита, пять швов на ней», — сказала она.

По данным телеканала, полиция начала проверку. Подозреваемый пока не прокомментировал случившееся.

В конце мая полиция в Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка. Против спортсмена возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК Грузии («Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи»). Санкция по этой статье предусматривает общественные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

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