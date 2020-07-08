Совфед одобрил законопроект о предоставлении жилья семьям погибших военнослужащих без учета общей продолжительности его службы.

Документ вносит изменения в закон «О статусе военнослужащего». Речь идет о семьях военнослужащих, которые имеют основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях. Одобренный закон разрешает им, а также уволенным со службы гражданам получить в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм в тех случаях, когда невозможно предоставить недвижимость в соответствии с нормами.

В пояснительных материалах отмечается, что в последнее время участились случаи, когда членам семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы и не являвшихся участниками накопительно-ипотечной системы, отказывают в жилищном обеспечении. Отказ объясняется тем, что погибшие не имели необходимой выслуги лет.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий компенсацию взносов за капитальный ремонт вдовам военнослужащих.

Согласно закону, в состав расходов, которые подлежат компенсации собственникам жилых помещений — членам погибших или умерших военнослужащих, будут включены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Отмечается, что для получения компенсации необходимо, чтобы срок службы погибшего военного или сотрудника отдельных федеральных органов исполнительной власти составлял 20 и более лет.