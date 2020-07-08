СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве таксиста в Москве

Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство таксиста в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) в среду, 8 июля.

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2020 года компания людей, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси в Зеленоградском округе столицы. В пути таксист отказался везти пассажиров, после чего один из них открыл дверь водителя, вытащил его из автомобиля и избил. Потерпевший был доставлен в больницу, впал в кому и 6 июля скончался.

В настоящее время подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Следствие ходатайствует перед судом о заключении фигуранта дела под стражу.

Верховный суд Татарстана 6 июля приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Марий Эл Евгения Петрова за убийство таксиста.