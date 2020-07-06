Жителя Марий Эл приговорили к 19 годам за убийство таксиста

Верховный суд Татарстана приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Марий Эл Евгения Петрова за убийство таксиста, сообщил в понедельник, 6 июля, представитель суда.

«Петрову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит его слова «РИА Новости».

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый вызвал такси через приложение и поехал в гости к подруге, которая проживает в Казани. Спустя некоторое время молодые люди вновь вызвали такси с тем же водителем. Во время поездки девушка попросила остановить машину возле села Шигали Высокогорского, где вышла из автомобиля и зашла в лесопосадку. В этот момент между водителем и пассажиром произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом таксисту.

Потерпевший смог вырваться и убежать в лес, где позднее скончался. Его тело было обнаружено спустя два дня.

Подозреваемый, по версии следствия, посадил подругу в машину и уехал в Волжск. Девушке удалось сбежать, вернуться в Казань и сообщить о происшествии в полицию. В результате Петрова задержали у нее на квартире, когда он вернулся за девушкой.

Следствие также установило, что когда обвиняемый возвращался в Казань, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на автомобиле убитого в Зеленодольском районе.

В феврале сообщалось, что жителя Кировской области осудили на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство таксиста и угон машины.