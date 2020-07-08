В Госдуме назвали дату внесения законопроекта о территориальной целостности

Первый законопроект для реализации поправок в Конституцию России о защите территориальной целостности будет внесен в Госдуму в среду, 8 июля. Такое заявление в этот же день сделал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.

«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — приводит его слова пресс-служба комитета.

В рамках реализации норм о защите территориальной целостности страны, по его словам, разработано три проекта с изменениями в УК, УПК и КоАП. Согласно документу, нарушение территориальной целостности России приравнивается к экстремистской деятельности.

Нарушившим закон о защите территориальной целостности предлагается вменять наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Соответствующая статья вводится в Уголовный кодекс страны.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

Теперь Российская Федерация будет обеспечивать защиту своего суверенитета и территориальной целостности согласно новым поправкам к Конституции. Действия, направленные на отчуждение части территории страны, и призывы к ним не допускаются.

Если последние были совершены повторно, то за них предлагается привлекать к уголовной ответственности. По словам парламентария, санкции предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет и штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.