Сквер благоустраивают в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

В Южно-Сахалинске началась реконструкция сквера Пограничников. Ее проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После ремонта жители города получат современную зону для семейного отдыха и занятий спортом. Благоустройство сквера планируют завершить в сентябре 2021 года.

Как пишет ИА SakhalinMedia, памятник в честь 70-летия пограничных войск установили в Южно-Сахалинске в 1988 году. Со временем площадка у монумента превратилась в сквер с заасфальтированными дорожками, скамейками и клумбами. В 2019 году проект реконструкции сквера победил в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Теперь в сквере появятся две зоны: общественная для отдыха с детьми и спортивная с воркаут-площадкой и тренажерами. Планируется построить детскую площадку с канатной дорогой, скалодромом, необычным тоннелем в скале и качелями. Также гранитными плитами будет заменено старое бетонное основание памятника.

В конце июня сообщалось о ремонте в Южно-Сахалинске дороги к аэропорту. Работы планируется завершить уже в этом году. Они проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».