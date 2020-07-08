Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве за сутки от коронавируса выздоровели еще 1195 человек
Политика
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Происшествия
Ветер повалил 130 деревьев и повредил 23 машины в Москве и Подмосковье
Мир
Китай заявил об угрозе начала ядерной войны из-за США
Политика
Более 1 млрд рублей перенаправлено в резервный фонд из нацпроекта «Культура»
Сюжет:

Сквер благоустраивают в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

0
Фото: Сахалин. Инфо/sakhalin.info
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске началась реконструкция сквера Пограничников. Ее проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После ремонта жители города получат современную зону для семейного отдыха и занятий спортом. Благоустройство сквера планируют завершить в сентябре 2021 года.

Как пишет ИА SakhalinMedia, памятник в честь 70-летия пограничных войск установили в Южно-Сахалинске в 1988 году. Со временем площадка у монумента превратилась в сквер с заасфальтированными дорожками, скамейками и клумбами. В 2019 году проект реконструкции сквера победил в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Теперь в сквере появятся две зоны: общественная для отдыха с детьми и спортивная с воркаут-площадкой и тренажерами. Планируется построить детскую площадку с канатной дорогой, скалодромом, необычным тоннелем в скале и качелями. Также гранитными плитами будет заменено старое бетонное основание памятника.

В конце июня сообщалось о ремонте в Южно-Сахалинске дороги к аэропорту. Работы планируется завершить уже в этом году. Они проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020