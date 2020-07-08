Названа новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов — они берут устройство в лизинг, перепродают его, а через какое-то время гаджет блокируется из-за отсутствия платежей. Об этом рассказал «РИА Новости» директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский в среду, 8 июля.

В своих схемах мошенники используют программу Samsung Upgrade. В рамках нее пользователь может за небольшую ежемесячную плату пользоваться новым смартфоном, а после 12 месяцев — либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить себе, внеся остаток платежей. Оформление подписки полностью цифровое и делается онлайн.

По словам эксперта, юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники оформляют Samsung Upgrade на подставных лиц. Получив гаджет, перепродают его ничего не подозревающим покупателям, часто по низким ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках.

Программа не требует первоначального взноса, поэтому смартфон в момент перепродажи работает исправно. Спустя некоторое время на смартфон начинают приходить сообщения с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если плату не внесут, устройство блокируется и использовать его не получится.

«Обойти блокировку смартфона не получится, поскольку требуется замена материнской платы. С момента запуска программы такие случаи выявлены уже в шести регионах России, а также в Беларуси и Казахстане», — сказал Пителинский.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, эксперты рекомендуют покупать смартфоны в официальных магазинах и настороженно относиться к покупке с рук в или сомнительных точках перепродажи.

Перед покупкой смартфон следует проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга.

Также следует смотреть на цену: у мошенников она обычно заметно ниже рыночной. Еще одним сигналом может быть отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как гаджет перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. «В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека», — заключил собеседник агентства.

В конце мая в Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от злоумышленников, и назвали известные схемы компьютерного мошенничества. Так, не стоит покупать смартфоны от малоизвестных компаний и у непонятных продавцов с рук. Такие устройства могут быть в том числе заражены вредоносным ПО, «разлочены» (перепрошивка, получение root-прав), а значит, уязвимы для кибератак.