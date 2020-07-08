Китай заявил об угрозе начала ядерной войны из-за США

Разработка американцами маломощного ядерного оружия увеличивает риск начала ядерной войны, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

Он подчеркнул, что появление зарядов малой мощности понижает порог их применения. Кроме того, с их помощью Вашингтон увеличит ядерный арсенал.

«В связи с этим мы должны еще раз подтвердить нашу убежденность в том, что нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться», - цитирует Цуна «РИА Новости».

Представитель китайского МИДа раскритиковал США за нежелание вести конструктивные переговоры по контролю над вооружениями и призвал американскую сторону объясниться.

Аналогичные опасения высказывал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.

4 февраля Пентагон сообщил, что ВМС США развернули на подлодках ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 для «сдерживания» России.