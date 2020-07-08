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Китай заявил об угрозе начала ядерной войны из-за США

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Фото: Depositphotos
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Разработка американцами маломощного ядерного оружия увеличивает риск начала ядерной войны, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

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Он подчеркнул, что появление зарядов малой мощности понижает порог их применения. Кроме того, с их помощью Вашингтон увеличит ядерный арсенал.

«В связи с этим мы должны еще раз подтвердить нашу убежденность в том, что нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться», - цитирует Цуна «РИА Новости».

Представитель китайского МИДа раскритиковал США за нежелание вести конструктивные переговоры по контролю над вооружениями и призвал американскую сторону объясниться.

Аналогичные опасения высказывал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.

4 февраля Пентагон сообщил, что ВМС США развернули на подлодках ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 для «сдерживания» России.

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