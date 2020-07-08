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Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи. Об этом 8 июля сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 7 июля в Курагинском районе. Две находившиеся на отдыхе женщины взобрались на горную смотровую площадку, где фотографировались на фоне пейзажей.

«При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла», — цитирует заявление «РИА Новости».

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они нашли тело погибшей женщины и передали его правоохранителям.

16 июня в Кемеровской области при попытке сделать опасное селфи погиб 14-летний подросток.

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