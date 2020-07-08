Офисное здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы загорелось офисное здание, сообщает РЕН ТВ 8 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в 1-м переулке Тружеников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 150 кв м. На месте продолжают работу пожарные и сотрудники МЧС. Ведется тушение.

Вечером 7 июля сообщалось, что на юго-западе столицы загорелся Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова. Пожарные потушили огонь на площади более 10 кв. м и извлекли три баллона с газом.