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НИИ биохимии загорелся на юго-западе Москвы

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Фото: соцсети
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На юго-западе столицы на крыше здания НИИ биохимии наблюдается сильное задымление, сообщает во вторник, 7 июля, РЕН ТВ.

По данным ТАСС, загорелся Институт биоорганической химии. им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 1.

Пожарные уже ликвидировали открытое горение на крыше института площадью 10 кв. м. Также они извлекли три баллона с газом.

В пресс-службе московского МЧС заявили, что произошло возгорание битума.

4 июля произошел пожар на текстильной фабрике в подмосковном городе Пушкино. 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания еще до прибытия на место пожарных подразделений.

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