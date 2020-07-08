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Общественный транспорт Севастополя предложили сделать бесплатным

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Разгрузить дороги Севастополя помог бы бесплатный общественный транспорт. Такую точку зрения в среду, 8 июля, высказал в Facebook кандидат в губернаторы Севастополя от партии «Народ против коррупции» Иван Соловьев.

По его словам, поскольку дороги Севастополя не справляются со все возрастающим транспортным потоком, вариантом решения проблемы может стать бесплатный общественный транспорт в городе.

«Это огромное подспорье для наших пенсионеров и людей с невысокими доходами. Кроме того, это будет стимулировать людей пользоваться городским общественным транспортом. Всё это просчитывается и может даже оказаться выгодным городу. Возьмем хотя бы опыт ряда европейских городов», — отметил Соловьев.

При этом общественный транспорт предлагается сделать электрическим.

«В Севастополе 265 солнечных дней в году. А это значит, что город обладает огромным количеством уникальной бесплатной и возобновляемой «зеленой» энергии, которая может быть использована от полноценного энергообеспечения агропромышленных предприятий до получения опресненной воды и питания общественного бесплатного электротранспорта», — считает представитель партии.

В марте сообщалось, что в России планируется создать экспериментальную сеть бесконтактных зарядных станций для электротранспорта. Проект будет реализован в 2022 году.

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