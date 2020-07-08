Пять туристов пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке

На Камчатке по меньшей мере пять человек пострадали в результате опрокидывания вахтового автобуса, перевозившего туристов, сообщила 8 июля врио руководителя краевого агентства по туризму Елена Лассаль.

«Туристов везли на вулкан Горелый. Поездка была организована частным лицом и участники экскурсии организатором не страховались», — цитирует ее ТАСС.

Инцидент произошел в 08:00 (7 июля в 23:00 мск). По предварительной версии, водитель автобуса на базе «Урал» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Первую помощь пострадавшим оказали находящиеся рядом туристы и сотрудники базы «Снежная долина».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

6 июля перевернулся автобус, выполнявший рейс из Красноярска в село Агинское. Пострадали два человека.