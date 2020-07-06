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Автобус перевернулся в Красноярском крае

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Фото: vk.com/kraschp
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Автобус, выполнявший рейс из Красноярска в село Агинское, перевернулся на 942-м километре трассы Р-255, пострадали два человека. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным управления, в салоне автобуса находилось 16 человек, из них двое детей.

Двое человек пострадали, один из них доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

«Остальные пассажиры отправились к месту следования попутным транспортом», — добавили в МЧС.

6 июня сообщалось об аварии Югре. У автобуса, который перевозил работников на Рогожниковское месторождение в Октябрьском районе, лопнуло колесо. В результате транспорт съехал в кювет и перевернулся. С места ДТП были госпитализированы шесть человек с различными травмами.

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