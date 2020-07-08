За полгода финомбудсмен Воронин получил 300 жалоб на МФО

За полгода финансовый омбудсмен Юрий Воронин получил 300 заявлений по поводу работы микрофинансовых организаций. При этом рассмотреть чиновник смог только 56 заявок. Эксперты отмечают, что уполномоченный пока обладает узким функционалом. В то время как объём жалоб большой: граждане недовольны отказами в реструктуризации займов, недобросовестными действиями микрофинансовых организаций, незаконными оформлениями ссуд. Многие из этих обращений - не в компетенции финомбудсмена. В ОНФ считают, что возможности омбудсмена нужно расширить, служба уполномоченного должна

стать «единым окном» жалоб. Предложение поддерживают и в Госдуме РФ. Полную версию материала читайте на IZ.RU.