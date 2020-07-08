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За полгода финомбудсмен Воронин получил 300 жалоб на МФО

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За полгода финансовый омбудсмен Юрий Воронин получил 300 заявлений по поводу работы микрофинансовых организаций. При этом рассмотреть чиновник смог только 56 заявок. Эксперты отмечают, что уполномоченный пока обладает узким функционалом. В то время как объём жалоб большой: граждане недовольны отказами в реструктуризации займов, недобросовестными действиями микрофинансовых организаций, незаконными оформлениями ссуд. Многие из этих обращений - не в компетенции финомбудсмена. В ОНФ считают, что возможности омбудсмена нужно расширить, служба уполномоченного должна
стать «единым окном» жалоб. Предложение поддерживают и в Госдуме РФ. Полную версию материала читайте на IZ.RU.

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