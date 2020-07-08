Россияне в 2021 году могут остаться без новинок IT-рынка

Россияне на будущий год могут остаться без новинок рынка высокотехнологичной устройств, предупредили их производители. Компании не успевают выполнить требование установить российское программное обеспечение на продаваемую в нашей стране технику. Сделать это надо до 1 января следующего года — так предписывают принятые в прошлом году поправки к закону о защите прав потребителей. Список одобренных разработчиков российского ПО еще не опубликован. Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники — РАТЭК — попросила у правительства России отсрочку вступления в силу новых требований до июля 2022-го. Подробности — в свежем номере «Известий» и на сайте IZ.RU.