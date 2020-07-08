Продажи свадебных платьев в России после самоизоляции выросли втрое

После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в России более чем в три раза увеличились продажи свадебных платьев. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В ходе исследования сотрудники компании изучили частоту, а также средние чеки покупок свадебных платьев, букетов и обручальных колец в июне. После этого они сравнили полученные данные с результатами за май и 2019 год.

Выяснилось, что средний чек при покупке свадебного наряда невесты составил 24 650 рублей, что больше показателей в годовом выражении на 15%, в месячном — на 5%. При этом покупали платья на 37% меньше по сравнению с прошлым годом, но больше, чем в мае, на 234%, то есть более чем втрое.

Средняя стоимость свадебного букета превысила прошлогодний показатель на 9%, майский — на 12% и составила 1762 рубля. На обручальные кольца в июне россияне тратили в среднем 6609 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году, и на 8% ниже, чем в мае. При этом число покупок было ниже показателей прошлого года на 50%, но выше майских на 10%.

Также россияне стали чаще покупать шампанское: на 8% больше по сравнению с 2019 годом и на 4% больше по сравнению с маем. При этом средний чек на покупку не сильно изменился и составил 357 рублей. Это на 1% ниже, чем в прошлом году, однако выше на 4% по сравнению с весенним месяцем.

«Таким образом, средний чек покупки такого набора товаров (свадебное платье, букет, обручальные кольца и шампанское. — Ред.) за год вырос на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики (без учета шампанского) снизилась в среднем на 42%», — пишет «РИА Новости» в среду, 8 июля.

2 июля сообщалось, что в Туле сняли ограничение на проведение церемоний бракосочетания с участием гостей. Жители региона должны надевать маски в загсе.

В зависимости от площади помещения торжественного зала допустимо от восьми до десяти гостей на свадьбе. Перед началом церемонии все участники должны обработать руки антисептиком и замерить температуру.