Ёлка получила звание артиста десятилетия

Самым популярным артистом десятилетия в российском радиоэфире по версии музыкального портала TopHit стала певица Ёлка. Об этом исполнительница сообщила в Instagram 7 июля.

С 2010 по 2019 год ее музыкальные треки прозвучали в эфире радиостанции более 19 млн раз.

«По факту артист десятилетия это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма», — написала Елка.

Певица является семикратной обладательницей российской музыкальной премии «Золотой граммофон», а также номинантом премии Russia Music Awards телеканала MTV. В 2011-м была признана «Певицей года» по версии журнала Glamour.

5 июля Billboard составил список лучших летних песен, которые были популярны в 1990-х годах и занимали в это время первые места в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.