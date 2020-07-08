Житель Нижнекамска пинал ногами девушек в парке из-за «ненависти к женскому полу»

Полицейские в Татарстане задержали мужчину, нападавшего на женщин в парке. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило агентство Sputnik.

Противоправные действия мужчины в парке «Семья» в Нижнекамске попали в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина идет по парку и начинает пинать ногами гуляющих женщин. При этом его не смущало даже присутствие детей и других прохожих, пишет «Ридус».

В беседе с телеканалом «360» одна из пострадавших девушек рассказала, что утром шла через парк на работу, когда подверглась нападению.

«Он сзади напал, начал бежать за мной, я пыталась от него убежать. Напал на меня, начал пинать ногой. Ничего не говорил, просто напал. На вопросы, что ему нужно, может, он обокрасть хотел, ничего не говорил. Шел на меня, пинал ногой, матом высказывался», — поделилась девушка.

Посетителю парка удалось отогнать нападавшего. Девушка сняла побои и написала заявление в полицию.

Отмечается, что мужчина орудовал в парке 3 июля и нанес побои двум женщинам. В тот же день его задержали. В разговоре с полицейскими злоумышленник объяснил свои поступки «ненавистью к женскому полу». В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, он будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

6 июля сообщалось, что следствие передало в суд уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, ранившего учительницу ножом в Ульяновске, для направления его на принудительное лечение. Инцидент произошел 26 февраля текущего года. Ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали.