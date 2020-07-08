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Мощная гроза обрушилась на Москву

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Под влиянием теплого сектора антициклона на Москву обрушилась мощная гроза. Об этом в среду, 8 июля, сообщило «Федеральное агентство новостей».

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Как отмечает агентство, в ряде районов Москвы и Подмосковья наблюдаются ливни, переменчивая облачность и сильный штормовой ветер. Синоптики также не исключают появления смерча. Скорость ветра может достигать 8 м/с а во время грозы — 20 м/с.

Эксперты напомнили горожанам, что во время грозы следует оставаться в помещении. Если же избежать выхода на улицу во время урагана или грозового ливня не удалось, следует найти укрытие, но не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами. Водителям, оказавшимся на улице в непогоду, следует ехать как можно медленнее. В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» призвали автомобилистов парковать свои машины вдали от деревьев и широкоформатных конструкций, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 7 июля в Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра с порывами до 15–20 м/с, пишет сайт kp.ru. Жители Москвы сняли на видео удар молнии в Останкинскую телебашню во время сильной грозы.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что наблюдение за смерчем может быть опасным и призвал не снимать это погодное явление на мобильные телефоны.

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