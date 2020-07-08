Вильфанд предупредил москвичей о смертельной опасности смерчей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что наблюдение за смерчем может быть опасным и призвал не снимать это погодное явление на мобильные телефоны. Об этом специалист заявил в беседе с радио Sputnik во вторник, 7 июля.

«Люди так легко и непринужденно говорят о том, что стоит отойти подальше и посмотреть на смерч, что меня оторопеть берет. Это страшнейшее явление, это убийственное явление. Когда [бушует] смерч, нужно не просто в доме находиться, а спуститься в подвал», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик отметил, что шанс появления смерча в России в тысячу раз меньше, чем в США, где это явление считается привычным. Он объяснил, что в умеренных и низких широтах США формируется зона столкновения теплых воздушных масс с континента и прохладных воздушных масс со стороны океана, что и приводит к образованию смерчей.

Ранее синоптики сообщили, что аномальная жара и нестабильная атмосфера могут привести к тому, что в Москве и ближайших областях пройдут не только привычные ливни с градом и грозы, но сформируются локальные смерчи, пишет «Федеральное агентство новостей».

В такую непогоду ГИБДД призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров и быть предельно осторожными при перестроениях, пишет агентство городских новостей «Москва».

7 июля в Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра. Всего упали 94 дерева в 12 муниципальных образованиях Подмосковья, больше всего этих случаев зафиксировали в Можайске и Волоколамске.