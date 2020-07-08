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Пожар произошел в гаражах на востоке Москвы

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В гаражных боксах на востоке Москвы произошел пожар. Об этом во вторник, 7 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказал в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на Открытом шоссе, дом 6. загорелись гаражные боксы. По оценкам спасателей, площадь пожара составила 50 кв. м. Пожар удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.

7 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелась цистерна с топливом и стоящие рядом восемь машин, площадь пожара составила 400 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг опасности.

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