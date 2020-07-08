Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
Происшествия
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу домашних животных
Армия
Поставки С-500 «Прометей» в войска начнутся в ближайшие годы
Культура
Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летие

Поставки С-500 «Прометей» в войска начнутся в ближайшие годы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» планируют поставить в российскую армию в ближайшие годы, рассказал начальник зенитно-ракетных войск воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

«На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется поступление С-500 «Прометей», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в среду, 8 июля.

«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии
Тестирование новейших вооружений было признано успешным

Бабаков отметил, что основной задачей комплекса С-500 является уничтожение баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет при необходимости. Кроме того, он способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — добавил Бабаков и подчеркнул, что это дает основания говорить об уникальности системы и отсутствии ее аналогов в мире.

В конце декабря 2019 года замглавы Минобороны России Алексей Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а поставка первого серийного образца комплекса запланирована на 2025 год.

ЗРК С-500 «Прометей» предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. Система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с. В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, радиолокационный комплекс обнаружения целей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020