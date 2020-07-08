В Эстонии заявили об угрозе российских ракет всему НАТО

Российские ракетные системы угрожают всему НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе видеоконференции с главнокомандующим Объединенными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», - цитирует его 7 июля «Интерфакс».

О какой конкретно системе идет речь - не уточняется.

В то же время эстонский министр поблагодарил союзников по НАТО за присутствие в балтийском регионе.

По его словам, американские бомбардировщики В-1 и В-52 и беспилотники, расположенные в Эстонии, символизируют единство альянса.

Страны Прибалтики не редко заявляют о «российской угрозе», при этом требуя от США и НАТО большей военной и материальной поддержки. Москва ранее отмечала, что именно альянс наращивает военное присутствие у российских границ.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что Россия остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО.