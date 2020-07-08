Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
Происшествия
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу домашних животных
Армия
Поставки С-500 «Прометей» в войска начнутся в ближайшие годы
Культура
Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летие

В Эстонии заявили об угрозе российских ракет всему НАТО

0
Фото: Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ракетные системы угрожают всему НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе видеоконференции с главнокомандующим Объединенными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Пушки вместо масок: страны НАТО продолжают наращивать вооружения
Военно-промышленный комплекс рассчитывает на новые заказы

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», - цитирует его 7 июля «Интерфакс».

О какой конкретно системе идет речь - не уточняется.

В то же время эстонский министр поблагодарил союзников по НАТО за присутствие в балтийском регионе.

По его словам, американские бомбардировщики В-1 и В-52 и беспилотники, расположенные в Эстонии, символизируют единство альянса.

Страны Прибалтики не редко заявляют о «российской угрозе», при этом требуя от США и НАТО большей военной и материальной поддержки. Москва ранее отмечала, что именно альянс наращивает военное присутствие у российских границ.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что Россия остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020