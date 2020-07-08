Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летие

Барабанщик группы The Beatles Ринго Стар отмечает 80-летний юбилей. Его поклонники со всего мира поздравляют музыканта с праздником.

Российские фанаты одними из первых выступили с теплыми словами и пожеланиями кумиру. Ради этого они собрались в онлайн-конференции. Растроганный артист поделился поздравительным видео на своей странице в социальных сетях.

Как отмечает телеканал «Звезда», поздравления Старру поступают даже из космоса — от экипажа МКС с командиром станции, американцем Крис Кэссиди.

После распада ливерпульской четверки Ринго Старр начал успешную сольную карьеру. Он стал первым из «битлов» на российской земле, посетив Москву и Санкт-Петербург в 1998 году. Ринго Старр и Пол Маккартни — последние ныне живущие участники группы.