В Киеве задержали двоих россиян

Украинская полиция задержала в Киеве двоих россиян по подозрению в подготовке преступлений. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба нацполиции.

В заявлении отмечается, что оперативники получили данные о прибытии граждан РФ, которые якобы планировали совершение тяжких преступлений. В ходе спецоперации россияне были задержаны в Шевченковском районе Киева.

Кроме того, полиция утверждает, что задержанные якобы состояли в вооруженных формированиях, работали на российские спецслужбы и участвовали в боевых действиях «на территории разных стран».

В настоящее время готовятся материалы для выдворения россиян с Украины.

6 июля стало известно, что в Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.