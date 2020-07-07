Крис Хемсворд сыграет Халка Хогана в биографическом фильме

Австралийский актер, звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт рассказал о подготовке к главной роли в биографическом фильме об американском рестлере и телеведущем Халке Хогане. Об этом сообщает NME.

По словам актера, для того, чтобы войти в образ героя, ему придется «тренироваться и нарастить больше мышц, чем для Тора». Хемсворт подчеркнул, что ему предстоит серьезно изучить все, что связано с борьбой, а также признался, что с нетерпением ждет, когда сможет увидеть себя «с культовыми усами Хогана».

«Я стану блондином, может быть, с фальшивой лысиной», — рассказал актер.

Он отметил, что пока не ознакомился со сценарием будущего фильма-биографии, который уже находится в разработке. По его словам, в какой-то момент фильм может стать сериалом.

Режиссером картины выступит Тодд Филипс, известный своей работой в таких проектах, как «Мальчишник в Вегасе» и «Джокер». Премьера картины должна состояться на стриминговой платформе компании Netflix. В настоящий момент создатели еще не назвали дату выхода ленты, отмечает телеканал «360».

О том, что Крис Хемсворт сыграет в байопике, стало известно в феврале 2020 года. Сценарий напишет Скотт Сильвер («Джокер», «Восьмая миля») и Джон Поллоно («Город гангстеров»), пишет «РИА Новости».

2 июля сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп может сыграть роль Джокера в фильме «Бэтмен будущего». Режиссером выступит Тим Бертон, который ранее уже неоднократно работал с Деппом. Фильм же должен стать киноверсией одноименного полнометражного мультфильма 2000 года.