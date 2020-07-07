В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки умерли 28 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе во вторник, 7 июля.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4027.

При этом из московских больниц за последние сутки выписаны 2066 пациентов, переболевших коронавирусом. Таким образом число вылечившихся от инфекции людей увеличилось до 159 718.

По состоянию на 7 июля, в стране выявлено более 694 тыс. случаев коронавируса, скончались свыше 10,4 тыс. человек.





Ранее в этот день стало известно, что власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов инфицированных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель.

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