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В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве за прошедшие сутки умерли 28 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе во вторник, 7 июля.

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Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4027.

При этом из московских больниц за последние сутки выписаны 2066 пациентов, переболевших коронавирусом. Таким образом число вылечившихся от инфекции людей увеличилось до 159 718.

По состоянию на 7 июля, в стране выявлено более 694 тыс. случаев коронавируса, скончались свыше 10,4 тыс. человек.

коронавирус в России

Ранее в этот день стало известно, что власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов инфицированных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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