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Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в сирийском Тель-Абьяде

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Фото: Global Look Press/PPI/Keystone Press Agency
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Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абьяд на северо-востоке провинции Ракка.

По предварительным данным, восемь человек погибли, еще 27 человек получили ранения, сообщило «РИА Новости» 7 июля.

По информации сирийской газеты «Аль-Ватан», в результате теракта погибли двое мирных граждан и несколько террористов.

Отмечается, что взрывное устройство было приведено в действие близ штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше находилось здание криминальной полиции.

Город Тель-Абьяд, расположенный близ границы с Турцией, контролируется протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями.

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