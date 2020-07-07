Три человека погибли в ДТП в Московской области

В городском округе Воскресенск в Московской области в результате дорожной аварии погибли три человека, сообщает МЧС России во вторник, 7 июля.

Инцидент произошел на трассе А-108 на повороте на населенный пункт Муромцево.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека (детей нет)», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Для ликвидации последствия аварии были привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Ранее во вторник сообщалось о том, что три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области.