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Глава ВОЗ назвал всё еще непройденным пик коронавируса в мире
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Глава ВОЗ назвал всё еще непройденным пик коронавируса в мире

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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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Пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден. Об этом 7 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

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«Вспышка болезни ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — сказал он.

Гебрейесус сообщил, что некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении числа смертей, в то время как в других смертность всё еще растет. За минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения, обратил внимание глава ВОЗ.

Национальное единство и глобальная солидарность как никогда важны для победы над общим врагом-вирусом, «захватившим мир в заложники», резюмировал он.

Глава ВОЗ также сообщил о завершении всех подготовительных мероприятий для поездки экспертов ВОЗ в Китай для совместной работы с китайскими коллегами по выявлению животного источника заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По данным статистического бюро Worldometer, во всем мире зарегистрировано более 11,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли более 542 тыс. человек, вылечились — более 6,7 млн.

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