Пешеход погиб при наезде автомобиля на трассе в Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход. Мужчину сбил автомобиль «Лада Гранта».

Авария произошла на трассе Р-215 Астрахань–Махачкала в вечернее время. 72-летний водитель допустил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть без светоотражающих элементов. Об этом пишет «Астрахань-24».

Потерпевший 1975 года рождения был госпитализирован с многочисленными травмами. Он скончался в медицинском учреждении.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Московской области в результате столкновения легковой машины, «Газели» и грузовика с полуприцепом три человека получили смертельные травмы.