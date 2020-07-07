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Три человека погибли в ДТП в Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три человека погибли в ДТП в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 17:40 на 262-м км автодороги А-108 Московского большого кольца, передает ТАСС. Столкнулись легковая машина, «Газель» и грузовик с полуприцепом.

Все трое погибших находились в легковой машине.

26 июня в Талдомском городском округе Подмосковья столкнулись два легковых автомобиля. В результате три человека погибли, один попал в больницу.

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