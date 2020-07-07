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Глава ФБР США обвинил КНР в попытках стать единственной сверхдержавой

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Фото: Global Look Press/FBI
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Директор ФБР США Кристофер Рэй обвинил Китай в попытках стать единственной сверхдержавой любым путем. Об этом сообщает NBC News 7 июля.

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«Самая большая долгосрочная угроза для нашей национальной информации и интеллектуальной собственности, а также для нашей экономической жизнеспособности — это угроза контрразведки и экономического шпионажа со стороны Китая», — отметил Рэй.

Он добавил, что Китай пытается стать единственной сверхдержавой в мире любыми способами.

По его словам, около половины из 5 тыс. активных контрразведывательных операций ФБР связано с Китаем. Так, шпионаж и попытки кражи американских технологий происходят настолько часто, что спецслужба открывает новые дела, относящиеся к деятельности КНР, примерно каждые 10 часов.

В 2018 году Рэй уже обвинял Китай в попытках «сместить» США с позиции ведущей сверхдержавы и встать на ее место, используя незаконные методы, отмечает RT.

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