Финомбудсмен рассказал о жалобах россиян на микрофинансовые организации

Россияне направили 306 обращений финансовому уполномоченному Юрию Воронину с жалобами на микрофинансовые организации (МФО) за первые шесть месяцев 2020 года, из них рассмотрены только 56. Об этом «Известиям» рассказал сам Воронин.

Специалисты считают, что такое малое количество рассмотренных жалоб на МФО связано с узким функционалом уполномоченного.

«Каждый орган имеет свои полномочия. И подменять друг друга они не могут. Жаловаться и писать заявления на нелегальных кредиторов следует в прокуратуру, на обман клиента — в Банк России, в случае уголовных правонарушений — в МВД, финансовые имущественные претензии разрешает финомбудсмен», — отметила руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В то же время объединение микрофинансистов сообщило, что делать выводы по поводу малого числа рассмотренных жалоб еще рано, так как первые шесть месяцев текущего года прошли в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Однако представители ОНФ считают, что служба финансового уполномоченного должна стать «единым окном» для жалоб потребителей не только на досудебные споры с легальными участниками рынка, но и для защиты гражданских прав от нелегалов.

В организации «Микрофинансирование и развитие» с таким подходом не согласились. В компании считают, что расширить функционал финуполномоченного работой с нелегальными кредиторами представляется некорректным, рассказали «Известиям» представители организации. «Черные» кредиторы не подконтрольны ни одному из регуляторов — ни Банку России, ни ФССП — и их деятельность находится в сфере воздействия правоохранительных органов, добавили там.

Подробнее читайте в материале «Известий» 8 июля