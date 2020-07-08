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В России предложили продавать квартиры в новостройках с мебелью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Новые квартиры с отделкой могут начать продавать с мебелью. Сенаторы направили письмо в Минпромторг и собираются обратиться в Минстрой с просьбой внести в критерии стандартного жилья соответствующие изменения. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации.

Меблировка квартир, по мнению политиков, облегчит жизнь людям в регионах, которые вынуждены оформлять ипотеку, потому что оборудование жилья уже будет включено в тело кредита.

«Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте», — заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Однако у этой инициативы есть и свои минусы. Бюджетная мебель отечественных производителей отличается не только низкой ценой, но и плохим качеством, напомнил член Общественного Совета при Минстрое Рифат Гарипов.

«Много проблем будет при ее сборке. Далеко не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год», — считает эксперт.

Сенаторы не исключают, что норма о меблировке новых квартир может стать отчасти обязательной — всё будет зависеть от того, в каком документе и с какой формулировкой ведомства ее пропишут.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Расходы в доме: квартиры в новостройках предлагают продавать с мебелью

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