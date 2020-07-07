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В МИД РФ напомнили США о непростой процедуре возвращения в ДОН

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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США не смогут просто так вернуться в Договор по открытому небу, если им этого захочется. Об этом 7 июля заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

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«Если они (США. — Ред.) захотят вернуться, они должны будут согласиться и подписать документ, в котором должны будут согласиться на все решения консультативной комиссии, принятые за время их отсутствия в договоре», — приводит его слова ТАСС.

6 июля состоялись переговоры российской и американской сторон по Договору по открытому небу. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, России и США не удалось сблизить позиции во время переговоров по соглашению. При этом Рябков отметил, что Москва не видит у ряда стран, входящих в договор, готовности реально помогать решению существующих проблем. По его словам, заседание консультативной комиссии по открытому небу запланировано на 13 июля.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора по открытому небу. Решение вступит в силу в конце 2020 года. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения.

Договор был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. До последнего времени были 34 государства. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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