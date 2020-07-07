Грузовик с двумя сотнями свиней опрокинулся в Омске

Грузовик Mercedes, перевозивший свиней, опрокинулся на бок в Омске. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — цитирует «РИА Новости» представителя УМВД.

По информации источника агентства, в грузовике находились 198 свиней. Предположительно, их везли на мясоперерабатывающий концерн «Компур».

По предварительным данным, ДТП произошло около 17:30 по местному времени (14:30 мск). Перевозивший свиней грузовик врезался в фонарный столб и опрокинулся, когда поворачивал на улицу Олега Кошевого с Мельничной улицы.

Водитель не пострадал.

6 июля сообщалось, что в Брянске лошади создали пробку на дороге: табун перекрыл проезжую часть в Володарском районе города.