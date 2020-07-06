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Лошади создали пробку на дороге в Брянске

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В Володарском районе Брянска проезжую часть перекрыл табун лошадей. Об этом в соцсетях рассказали местные жители, опубликовав соответствующие фотографии.

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Свидетели утверждают, что табун направлялся в сторону Фокинского района. Однако, откуда взялись лошади и куда шли, точно неизвестно.

В комментариях к фото высказываются предположения, что животные решили «эмигрировать» из Володарского района в поисках новых мест обитания, пишет интернет-газета «Брянские новости».

8 июня сообщалось, что в ДТП на магистрали в Нью-Джерси в США погибли 10 скаковых лошадей. Грузовик, который перевозил животных, врезался в бетонный разделитель дороги и загорелся.

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