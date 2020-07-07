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Путин поручил профинансировать работу фонда «Русский мир» до 2025 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству профинансировать из федерального бюджета работу фонда «Русский мир» до 2025 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник, 7 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ вносит изменения в ранее подписанный президентом указ о создании фонда. До сих пор правительству вменялось финансирование работы фонда в 2007–2020 годах, теперь же этот период продлен до 2025 года.

Документ вступает в законную силу со дня подписания.

Большинство россиян соблюдают словарные нормы произношения слов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

6 ноября 2019 года Путин провел заседание Совета по русскому языку, на котором он призвал продвигать русский за рубежом.

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