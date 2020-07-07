Путин поручил профинансировать работу фонда «Русский мир» до 2025 года
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству профинансировать из федерального бюджета работу фонда «Русский мир» до 2025 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник, 7 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в ранее подписанный президентом указ о создании фонда. До сих пор правительству вменялось финансирование работы фонда в 2007–2020 годах, теперь же этот период продлен до 2025 года.
Документ вступает в законную силу со дня подписания.
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