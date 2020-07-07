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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области. Задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УФСБ по региону во вторник, 7 июля.

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Задержанный — астраханец 1987 года рождения. Он присягнул лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», избрав его своим амиром (лидером. Ред.). Задержанный планировал совершить теракт в городе Астрахани.

«В ходе реализации неотложных оперативно-следственных действий астраханец задержан по месту проживания», — сказал собеседник агентства.

В месте проживания задержанного обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему, патроны, две гранаты, запалы и запрещенную экстремистскую литературу, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Следственное подразделение УФСБ по Астраханской области возбудило против астраханца уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Теракт») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Ранее в этот же день ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех главарей и четырех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России. Спецоперацию провели совместно с МВД и Росгвардией.

Задержанные придерживались доктрины создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и свержения действующей власти. Они вербовали крымских мусульман.

При обысках у них изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

Против задержанных возбудили уголовные дела.

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