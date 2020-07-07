ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Крыму троих главарей и четверых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом стало известно во вторник, 7 июля.

Спецоперация проведена совместно с МВД и Росгвардией, передает ТАСС.

Задержанные придерживались доктрины создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и свержения действующей власти. Они вербовали в свои ряды мусульман Крыма.

При обысках изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

В отношении задержанный возбуждены уголовные дела.

Ранее 7 июля ФСБ задержала в Красноярском крае вербовщика в террористы. Это гражданин России, приверженец радикального ислама. Следствие считает, что в 2018 году в Норильске он призывал россиянина к выезду в Сирию для пополнения рядов международной террористической группировки и участия в вооруженных действиях на территории страны. Возбуждено уголовное дело.