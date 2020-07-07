В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов

В Красноярском крае спецслужбы пресекли деятельность гражданина России, подозреваемого в вербовке в ряды террористов. Об этом 7 июля сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным службы, в 2018 году в Норильске приверженец радикального ислама призывал россиянина к выезду в Сирию для пополнения рядов международной террористической группировки и участия в вооруженных действиях на территории страны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

3 июля спецслужбы в Карачаево-Черкесской Республике задержали пятерых исламистов из экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджры» (запрещена в РФ), призывавших создать халифат на Северном Кавказе. По версии следствия, злоумышленники также занимались вербовкой новых членов радикальной организации, вели пропаганду экстремизма, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества.