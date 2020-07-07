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Легендарный Ринго Старр отмечает юбилей

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Легендарный Ринго Старр отмечает 80-летие. Каждый свой день рождения музыкант празднует широко, придумывает конкурсы и концерты. На этот раз он устроит онлайн-фестиваль для фанатов. В вечеринке поучаствуют Пол Маккартни, Бен Харпер, гитарист Джо Уолш, певица Шерил Кроу. Средства, собранные во время трансляции, пойдут в благотворительные фонды. Карьера Старра только музыкой не ограничивается. Считается, что он — самый одаренный артист среди битлов. Как актер и продюсер Старр принял участие в создании 30 картин. Один из первых его фильмов — документальная лента о ливерпульской четверке «Вечер трудного дня». Его главное хобби — фотография. Старр создает снимки, в том числе к детским сказкам. Фотографировать ударник мечтал, еще будучи ребенком. Правда, у его семьи денег на увлечение сына не было. Кроме того, барабанщик успешно торгует на аукционах. Вещи из его кладовок уходят за невероятные суммы. Например, одна из ударных установок Старра ушла с молотка более чем за $2 млн. Вырученные деньги музыкант отдает на благотворительность, главные адресаты помощи — люди с алкозависимостью. Помогать им Ринго Старр решил после того, как сам несколько лет боролся с тягой к спиртному.

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