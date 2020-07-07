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Святой источник благоустроят в Татарстане

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В селе Шешминская Крепость в Татарстане благоустроят святой источник «12 апостолов».

Благословение на облагораживание и приведение источника в надлежащий вид дал владыка Чистопольский и Нижнекамский Игнатий. Из Казани уже привезли и освятили крест с иконой «12 апостолов». По мнению специалистов, предстоит много работы по благоустройству. В частности, на источнике оборудуют купель с раздевалкой. Кроме того, потребуется ремонт Чувашского моста, который необходим для подъезда к источнику, проезда к лесу пожарных машин и выгона скота. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Источник обустроят общими силами сельчан. Предполагается, что приезжать к источнику будут не только жители Черемшанского, но и других районов республики.

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